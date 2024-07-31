Україна вже використовувала винищувачі F-16 як протиповітряну оборону – The Telegraph

Винищувач F-16. Фото: Getty Images

Україна здійснила перші бойові вильоти F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів американського виробництва. Про це пише видання The Telegraph.

За інформацією видання, ці літаки наразі використовувалися лише для протиповітряної оборони.

Як зазначили у The Telegraph, представник Повітряних сил України щодо цієї інформації не заперечив.

Нагадаємо, що 31 липня видання Bloomberg повідомило про те, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну.