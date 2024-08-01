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Российские захватчики открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе: уникальное панно уничтожили при демонтаже

01 августа 2024, 15:32

Российские захватчики открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе: уникальное панно уничтожили при демонтаже

В оккупированном Мариуполе россияне открыли железнодорожный вокзал, но уничтожили уникальное панно при демонтаже. Фото: Мариупольский горсовет В оккупированном Мариуполе россияне открыли железнодорожный вокзал, но уничтожили уникальное панно при демонтаже. Фото: Мариупольский горсовет

Российские захватчики открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе, но не сообщили, куда же смогут поехать мариупольцы и оккупанты. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

Отмечается, что оккупанты хвастались «восстановлением» вокзала в Мариуполе, который сами же уничтожили. Весной 2022 года агрессор практически на 80% разрушил здание.

Уже в 2023 году россияне начали говорить о том, что проводятся демонтажные работы. 

Во время демонтажа они разрушили уникальное мозаичное панно «Металлурги», которое более 40 лет украшало зал ожидания. 

Мозаику создали в 1974 году известные монументалисты Валентин Константинов и Лель Кузьминков.

В июне 2019 года мозаика «Металлурги» экспонировалась на штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но российские оккупанты решили ее полностью уничтожить.

«Куда смогут ездить с вокзала мариупольцы оккупанты не сообщают», — отметили в городском совете и предположили, что железнодорожный вокзал могут использовать для военных целей, чтобы перевозить военную технику и снаряжение.

Ранее сообщалось, что россияне завершили строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь. Уже полностью достроен этот участок и фактически железная дорога из Ростова-на-Дону может довезти любой груз либо до Волновахи, либо непосредственно в Мариуполь.

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