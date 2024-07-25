РФ завершила строительство железной дороги из Ростов-на-Дону в оккупированный Мариуполь: сейчас ее тестируют

Россияне завершили строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, уже полностью достроен этот участок и фактически железная дорога из Ростова-на-Дону может довести любой груз либо до Волновахи, либо непосредственно в Мариуполь.

«Пока мы наблюдаем, что россияне прогоняют тестовые тепловозы. Еще не зафиксировали проход ни одного большого грузового поезда, который бы что-либо перевозил. Но вот тепловозы российской железной дороги уже были замечены неподалеку от Мариуполя. Мы уже также их видим вблизи Волновахи, то есть до какого-то старта остаются «часы». Почему они до сих пор не запустили эту железную дорогу – для нас вопрос. Возможно, это какие-то бюрократические преграды, которые есть в России, учитывая их любовь к открытию всего с участием диктатора», – отметил Андрющенко.

Напомним, что в июле партизаны в России устроили диверсию на этой железной дороге.