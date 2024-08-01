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Російські загарбники відкрили залізничний вокзал у Маріуполі: унікальне панно знищили під час демонтажу

01 серпня 2024, 15:32

Російські загарбники відкрили залізничний вокзал у Маріуполі: унікальне панно знищили під час демонтажу

В окупованому Маріуполі росіяни відкрили залізничний вокзал, але знищили унікальне панно під час демонтажу. Фото: Маріупольська міськрада В окупованому Маріуполі росіяни відкрили залізничний вокзал, але знищили унікальне панно під час демонтажу. Фото: Маріупольська міськрада

Російські загарбники відкрили залізничний вокзал у Маріуполі, але не повідомили, куди зможуть поїхати маріупольці та окупанти. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

Зазначається, що окупанти вихвалялися «відновленням» вокзалу в Маріуполі, який самі ж й знищили. Весною 2022 року агресор практично на 80% зруйнував будівлю.

Вже у 2023 році росіяни почали говорити про те, що проводяться демонтажні роботи.

Під час демонтажу вони зруйнували унікальне мозаїчне панно «Металурги», яке майже 50 років прикрашало зал очікування.

Мозаїку створили у 1974 році відомі монументалісти Валентин Константинов та Лель Кузьмінков.

У червні 2019 року мозаїка «Металурги» експонувалася у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, але російські окупанти вирішили її повністю знищити.

«Куди зможуть їздити з вокзалу маріупольці окупанти не повідомляють», — зазначили у міській раді та припустили, що залізничний вокзал можуть використовувати для військових цілей, щоб перевозити військову техніку та спорядження.

Раніше повідомлялося, що росіяни завершили будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя. Вже повністю добудовано цю ділянку і фактично залізниця з Ростова-на-Дону може довезти будь-який вантаж або до Волновахи, або безпосередньо до Маріуполя.

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