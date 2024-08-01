«Не лучший вариант»: Зеленский ответил, возможен ли референдум по вопросам территориальных уступок России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает проведение референдума по вопросам территориальных уступок России взамен на мир возможным при условии, если этого захочет украинский народ. Об этом заявил сам Зеленский в интервью французским СМИ.

По его словам, любые вопросы о территориальной целостности Украины – это вопросы, которые не могут решать президент или любое лицо в мире, или все президенты мира.

«Без украинского народа это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. Этот вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально его поднимать. Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Она не имеет права официально отказываться от своих территорий. Потому что это нарушение Конституции Украины», – отметил Зеленский.

Президент заявил, что для проведения референдума по вопросам территориальных уступок России нужно, чтобы украинский народ этого желал.

«Скажу вам честно – это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным. И для него это будет победа – забрать часть наших территорий. Все равно пройдет какое-то время и, если это «замороженный конфликт», он может прийти снова и сделать это. Поэтому это очень сложный вопрос. Я считаю, что не все территории нужно руками отвоевывать и не все территории надо отвоевывать оружием. Я считаю, что на это можно потратить много времени и многих людей. И я считаю, что это не очень хорошо. И поэтому, я считаю, дипломатически можно «отвоевать» свои территории. Для этого мы, честно говоря, и строили «Формулу мира», когда можно политически давить всем миром на Путина», – резюмировал он.

Напомним, что Зеленский ответил, может ли Украина начать мирные переговоры без полного вывода российских войск.