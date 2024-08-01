«Не найкращий варіант»: Зеленський відповів, чи можливий референдум з питань територіальних поступок Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вважає проведення референдуму з питань територіальних поступок Росії в обмін на мир можливим за умови, якщо цього захоче український народ. Про це заявив сам Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ.

За його словами, будь-які питання щодо територіальної цілісності України – це питання, які не можуть вирішувати президент чи будь-яка особа у світі, чи всі президенти світу.

«Без українського народу це неможливо. Це суперечить Конституції України. Це питання виключно наше, внутрішнього характеру. Але це питання може розглядатися лише тоді, коли хтось офіційно його порушуватиме. Україна ніколи не відмовлятиметься від своїх територій. Вона не має права офіційно відмовлятися від своїх територій. Тому що це є порушенням Конституції України», – зазначив Зеленський.

Президент заявив, що для проведення референдуму з питань територіальних поступок Росії потрібно, щоб український народ цього бажав.

«Скажу вам чесно – це не найкращий варіант, бо ми маємо справу з Путіним. І для нього це буде перемога – забрати частину наших територій. Все одно пройде якийсь час і, якщо це «заморожений» конфлікт, він може прийти знову і зробити це. Тому це дуже складне питання. Я вважаю, що не всі території треба відвойовувати руками й не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу та багатьох людей. І я вважаю, що це не дуже добре. І тому, я вважаю, дипломатично можна відвоювати свої території. Для цього ми, чесно кажучи, і будували «Формулу миру», коли можна політично тиснути на Путіна всім світом», – резюмував він.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи може Україна розпочати мирні переговори без повного виведення російських військ.