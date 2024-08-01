В РФ украинца приговорили к 8 годам за убеждение оккупантов к сдаче в плен ВСУ

Украинец Пётр Опальник во время оглашения приговора в российском суде. Фото: Первый отдел/Telegram

В России начали судить военнослужащих РФ за добровольную сдачу в плен Силам обороны. Суд уже рассмотрел четыре таких дела, в одном из них фигурирует уроженец Украины, 45-летний строитель Петр Опальник. Его историю рассказало российское издание «Медиазона».

Дело украинца стало первым уголовным делом, которое поступило в суд в РФ по статье 352.1 УК (Добровольная сдача в плен).

Отмечается, что мужчина родился в Винницкой области Украины, в 2011 году переехал в город Пестово Новгородской области, где работал на стройке. Летом 2022 года Опальник получил гражданство РФ, а в январе 2023-го его задержали и арестовали.

Опальника обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (статья 275.1 УК). Еще одна статья — покушение на организацию добровольной сдачи в плен.

По версии следствия, украинец пытался убедить российских солдат сдаваться в плен к ВСУ, но «при этом преступление не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от него».

«Сдал» украинца его пасынок — сын бывшей жены, которого мобилизовали в ВС РФ.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, вину украинец «категорически не признает».

В конце концов суд признал Петра Опальника виновным и приговорил его к 8 годам заключения.

Напомним, 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в батальоне «Азов», умер в СИЗО в российском Ростове-на-Дону.