Большой обмен заключенными: кого вернула Россия

Россия провела обмен заключенными с США и Германией. В аэропорту Анкары (Турция) всего обменяли 26 заключенных. В списке обменянных заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси.



Этот обмен в СМИ уже назвали историческим, ведь подобного между странами давно не было. А переговоры длились несколько лет.



По данным The Insider, освобождены политзаключенные Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Эван Гершкович, Рико Кригер, Кевин Лик, Демури Воронин, Вадим Останин, Патрик Шебель, Пол Уилан и Герман Мойжес. В обмен Россия получила киллера из ФСБ Вадима Красикова, шпионов и мошенников.



Как пишет The Insider, первоначально Кремль считал необходимым вести переговоры только с США, которые могут повлиять на Европу. Германия в свою очередь требовала обменять наемного убийцу Красикова на еще тогда живого оппозиционера Алексея Навального.



К октябрю 2023 года ожидался обмен 8 на 8, где главными фигурами для обмена были Красиков и Навальный. Россия, впрочем, до последнего момента не подтверждала, что готова обменять Навального. Затем произошла гибель оппозиционера и переговоры об обмене завершились.



Вадим Красиков — наемный убийца, служивший в подразделении «Вымпел» ЦСН ФСБ, а затем ставший исполнителем в ряде заказных убийств, в том числе бизнесмена Александра Козлова в Карелии в 2007 году, бизнесмена Альберта Назранова в Москве в 2015 году, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в 2019 году и других. В Кремле не сразу признали, что Красиков работал на спецслужбы после «задержания» в России. Именно по заданию спецслужб в интересах Кремля тот выполнил несколько заказных убийств.



Также в Россию вернулись:



Супруги Артем и Анна Дульцевы — нелегалы ГРУ РФ, задержанные в Словении.



Агент ГРУ Павел Рубцов, выдававший себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса, был задержан Польшей на польско-украинской границе и обвинен в шпионаже в пользу России.



Российский хакер Роман Селезнев, который был приговорен в США к 27 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием компьютерных технологий и кражу персональных данных.



Бизнесмен Владислав Клюшин обвинен в участии в схеме, предусматривающей незаконное использование конфиденциальной информации для получения финансовой выгоды на рынке ценных бумаг. Задержан в Швейцарии, осужден в США.



Шпион ГРУ Михаил Микушин, который работал в норвежском Университете Тромсё.



Вадим Конощенок — один из участников контрабандистской сети «Серния». Ее сотрудники нелегально вывозили высокотехнологичное оборудование из США и через страны ЕС поставляли его российским государственным компаниям.