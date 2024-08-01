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Большой обмен заключенными: кого вернула Россия

01 августа 2024, 17:45

Большой обмен заключенными: кого вернула Россия

Россия провела обмен заключенными с США и Германией. В аэропорту Анкары (Турция) всего обменяли 26 заключенных. В списке обменянных заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси.

Этот обмен в СМИ уже назвали историческим, ведь подобного между странами давно не было. А переговоры длились несколько лет. 

По данным The Insider, освобождены политзаключенные Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Эван Гершкович, Рико Кригер, Кевин Лик, Демури Воронин, Вадим Останин, Патрик Шебель, Пол Уилан и Герман Мойжес. В обмен Россия получила киллера из ФСБ Вадима Красикова, шпионов и мошенников.

Как пишет The Insider, первоначально Кремль считал необходимым вести переговоры только с США, которые могут повлиять на Европу. Германия в свою очередь требовала обменять наемного убийцу Красикова на еще тогда живого оппозиционера Алексея Навального. 

К октябрю 2023 года ожидался обмен 8 на 8, где главными фигурами для обмена были Красиков и Навальный. Россия, впрочем, до последнего момента не подтверждала, что готова обменять Навального. Затем произошла гибель оппозиционера и переговоры об обмене завершились. 

Вадим Красиков — наемный убийца, служивший в подразделении «Вымпел» ЦСН ФСБ, а затем ставший исполнителем в ряде заказных убийств, в том числе бизнесмена Александра Козлова в Карелии в 2007 году, бизнесмена Альберта Назранова в Москве в 2015 году, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в 2019 году и других. В Кремле не сразу признали, что Красиков работал на спецслужбы после «задержания» в России. Именно по заданию спецслужб в интересах Кремля тот выполнил несколько заказных убийств. 

Также в Россию вернулись:

Супруги Артем и Анна Дульцевы — нелегалы ГРУ РФ, задержанные в Словении. 

Агент ГРУ Павел Рубцов, выдававший себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса, был задержан Польшей на польско-украинской границе и обвинен в шпионаже в пользу России.

Российский хакер Роман Селезнев, который был приговорен в США к 27 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием компьютерных технологий и кражу персональных данных.

Бизнесмен Владислав Клюшин обвинен в участии в схеме, предусматривающей незаконное использование конфиденциальной информации для получения финансовой выгоды на рынке ценных бумаг. Задержан в Швейцарии, осужден в США. 

Шпион ГРУ Михаил Микушин, который работал в норвежском Университете Тромсё.

Вадим Конощенок — один из участников контрабандистской сети «Серния». Ее сотрудники нелегально вывозили высокотехнологичное оборудование из США и через страны ЕС поставляли его российским государственным компаниям.

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