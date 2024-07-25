В Украине запустили проект для обмена осужденных коллаборационистов на пленных украинцев

В Украине запустили проект для обмена людей, обвиняемых в коллаборационизме, на пленных украинцев.



Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и Секретариат уполномоченного по правам человека презентовали совместный государственный проект «Хочу к своим».



Целью проекта является обнародование информации об осужденных российских агентах и других людях, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины.



Как рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, данные этих людей будут публиковать на сайте проекта. Благодаря опции «согласие на обмен», осужденные коллаборационисты смогут дать согласие быть обмененными на украинцев, находящихся в российской неволе.



«Благодаря проекту граждане также узнают о возможности прекратить вынужденное сотрудничество с врагом и о том, как сообщить правоохранителям о вражеских агентах в своем окружении, чтобы предотвратить их дальнейшие преступления», — отметили в пресс-службе украинской разведки.



Для этого нужно найти и заполнить специальную форму на сайте. Также на сайте проекта будет публиковаться информация об осужденных российских агентах, предателях и коллаборационистах, согласившихся на обмен в РФ.