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Великий обмін ув'язненими: кого повернула Росія

01 серпня 2024, 17:45

Великий обмін ув'язненими: кого повернула Росія

Росія провела обмін ув'язненими зі США та Німеччиною. В аеропорту Анкари (Туреччина) загалом обміняли 26 ув'язнених. У списку обміняних засуджені, які перебували у в'язницях семи країн: Росії, США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Білорусі.

Цей обмін у ЗМІ вже назвали історичним, адже такого між країнами давно не було. А переговори тривали кілька років.

 За даними The Insider, звільнені політв'язні Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашова, Андрій Пивоваров, Олег Орлов, Олександра Скочиленко, Лілія Чанишева, Ксенія Фадєєва, Еван Гершкович, Ріко Крігер, Кевін Лік, Демурі Воронін, Вадим Остане, Пол Вілан та Герман Мойжес. В обмін Росія отримала кілера з ФСБ Вадима Красікова, шпигунів та шахраїв.

Як пише The Insider, спочатку Кремль вважав за необхідне вести переговори лише зі США, які можуть вплинути на Європу. Німеччина своєю чергою вимагала обміняти найманого вбивцю Красікова на ще тоді живого опозиціонера Олексія Навального.

 До жовтня 2023 року очікувався обмін 8 на 8, де головними фігурами для обміну були Красіков та Навальний. Втім, Росія до останнього моменту не підтверджувала, що готова обміняти Навального. Потім сталася загибель опозиціонера та переговори про обмін завершилися.

 Вадим Красіков — найманий убивця, який служив у підрозділі «Вимпел» ЦСН ФСБ, а потім став виконавцем у низці вбивств на замовлення, у тому числі бізнесмена Олександра Козлова в Карелії в 2007 році, бізнесмена Альберта Назранова в Москві в 2015 році, чеченського біж 2019 року та інших. У Кремлі не одразу визнали, що Красіков працював на спецслужби після «затримання» в Росії. Саме за завданням спецслужб на користь Кремля той виконав кілька замовних вбивств.

 Також до Росії повернулися:

Подружжя Артем та Ганна Дульцева — нелегали ГРУ РФ, затримані в Словенії.

 Агент ГРУ Павло Рубцов, який видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса, був затриманий Польщею на польсько-українському кордоні та звинувачений у шпигунстві на користь Росії.

Російський хакер Роман Селезньов, який був засуджений у США до 27 років ув'язнення за шахрайство з використанням комп'ютерних технологій та крадіжки персональних даних.

Бізнесмена Владислава Клюшина звинувачено в участі в схемі, що передбачає незаконне використання конфіденційної інформації для отримання фінансової вигоди на ринку цінних паперів. Затриманий у Швейцарії, засуджений до США.

 Шпигун ГРУ Михайло Мікушин, який працював у норвезькому Університеті Тромсе.

Вадим Конощенок — один із учасників контрабандистської мережі «Сернія». Її співробітники нелегально вивозили високотехнологічне обладнання із США та через країни ЄС постачали його російським державним компаніям.

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