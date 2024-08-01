Более 35 тысяч оккупантов 300 танков: Павлюк рассказал о потерях армии РФ за июль

В июле 2024 года потери российской армии составили 35680 российских оккупантов ранеными и убитыми. Также Силы ликвидировали огромное количество военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.



«В июле 2024 года потери противника за месяц 35680 оккупантов и 6320 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.



Кроме того, Павлюк рассказал, какую именно технику уничтожили Силы обороны:

300 танков;

653 боевых бронированных машины;

1520 артиллерийских систем;

21 РСЗО;

33 средства ПВО;

2103 единицы автотехники;

265 единиц спецтехники.

Также военные сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 российские ракеты.



Ранее мы писали, что первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину, что является долгожданным шагом, способным повысить способность разрушенной войной страны отражать атаки России.