Понад 35 тисяч окупантів і 300 танків: Павлюк розповів про втрати армії РФ за липень

У липні 2024 року втрати російської армії склали 35 680 російських окупантів пораненими та вбитими. Також Сили ліквідували величезну кількість військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.



«У липні 2024 року втрати противника за місяць 35680 окупантів та 6320 одиниць озброєння та військової техніки», — зазначив він.



Крім того, Павлюк розповів, яку саме техніку знищили Сили оборони:

300 танків;

653 бойові броньовані машини;

1520 артилерійських систем;

21 РСЗВ;

33 засоби ППО;

2103 одиниці автотехніки;

265 одиниць спецтехніки.

Також військові збили три літаки, а також 1348 БпЛА та 74 російські ракети.



Раніше ми писали, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну, що є довгоочікуваним кроком, здатним підвищити здатність зруйнованої війною країни відбивати атаки Росії.