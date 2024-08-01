Журналисты, активисты, которые называли «СВО» войной: кого Россия отпустила в обмен на шпионов и киллера

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании минимум 16 человек для того, чтобы обмен с Германией и США стал возможным сегодня, 1 августа.



Россия отпустила на волю как своих граждан-политзаключенных, так и иностранных граждан:



Активист и публицист Владимир Кара-Мурза в апреле 2023 года был приговорен к 25 годам колонии. Он находился в московском СИЗО с апреля 2022 года по обвинению в распространении «фейков» об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.



Оппозиционер, активист Илья Яшин 9 декабря 2022 года был приговорен к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении «фейков» о российской армии. В частности, его наказали за высказывания о преступлениях российских военных в Буче.



Редактор Idel.Реалии (проект «Радио Свобода») Алсу Курмашева была осуждена по статье военных «фейках». Поводом стала ее редакторская работа над книгой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». С октября 2023 года журналистка находилась в СИЗО. Жила и работала в Праге, Чехия. В Россию приехала по семейным обстоятельствам. Также ее обвиняли в том, что она не зарегистрировалась в статусе «иноагента».

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович приговорен в России к 16 годам колонии по статье о шпионаже. Был арестован в марте 2023 года в Екатеринбурге, когда прилетел готовить материал о деятельности ЧВК «Вагнер». По версии обвинения, Гершкович «по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК „Уралвагонзавод“ по выпуску и ремонту военной техники» и делал это «с соблюдением тщательных мер конспирации».



Правозащитник Олег Орлов осужден за высказывания о войне РФ против Украины. Он был членом инициативной группы «Мемориал», выступающей за реабилитацию жертв политических репрессий в СССР. Орлов назвал боевые действия России в Украине «тяжелейшим ударом по будущему страны». Статья под заголовком «Они хотели фашизма — они его получили» вышла во французском издании Mediapart, а затем правозащитник опубликовал ее на своей странице в Facebook.



Художница Александра Скочиленко вставляла вместо ценников товаров сообщения о погибших при обстреле Мариупольского драмтеатра мирных жителях. За эту акцию ее приговорили к 7 годам лишения свободы.



Бывший глава «Открытой России» Андрей Пивоваров был снят с рейса Санкт-Петербург — Варшава и задержан в аэропорту Пулково уже после прохождения паспортного контроля. Против него возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Основанием для обвинения стало то, что 12 августа 2020 года, находясь в Краснодаре, Пивоваров опубликовал в Facebook «информационный материал „Объединенные демократы“» с агитацией по сбору средств.



Бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева приговорена к 9 годам колонии по обвинению в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.



Бывшая глава уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева стала первой фигуранткой дела о создании «экстремистского сообщества» после признания таковым ФБК и штабов Навального. Ее приговорили к 9,5 годам колонии.



Бывший глава барнаульского штаба Навального Вадим Останин также был объявлен «экстремистом». В июле 2023 года был приговорен к 9 годам колонии общего режима.



Бывший сотрудник немецкого Красного Креста медик Рико Кригер был задержан в Беларуси в октябре 2023 года. Его обвинили по шести статьям: незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, приведение в негодность транспорта или путей сообщения, создание экстремистского формирования или участие в нем, агентурная деятельность, наемничество и акт терроризма.



Юрист Герман Мойжес, гражданин Германии и России, обвинен в государственной измене. Он — активист велодвижения и член партии «Яблоко».



Кевин Лик, школьник, осужден за госизмену. Согласно решению суда, он фотографировал «места дислокации» войсковой части в Майкопе, после чего отправлял фотографии по электронной почте «представителю иностранного государства». Лик является гражданином ФРГ и России, и летом 2022 года его мать приняла решение вернуться с сыном в Германию.



Политолог Демури (Дитер) Воронин, гражданин России и Германии. Обвинен в передаче сведений о деятельности ВС РФ в Сирии разведке Германии и Цюрихскому университету Швейцарии.



Гражданин Германии Патрик Шёбель. В январе 2024 года был задержан в Пулково из-за шести мармеладок, в составе которых эксперты обнаружили марихуану.



Американский военнослужащий (бывший морской пехотинец) Пол Уилан был арестован в 2018 году, когда прилетел в Россию на свадьбу своего бывшего сослуживца. В июне 2020 года он признан виновным в шпионаже против России и приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

Как сообщалось, Россия провела обмен заключенными с США и Германией. В аэропорту Анкары (Турция) всего обменяли 26 заключенных. В списке обменянных заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси.



Путин встретил восьмерых освобожденных россиян в аэропорту.



В основном это агенты российских спецслужб, которых он поблагодарил «за верность присяге, долгу, родине».



«Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, долгу, родине, которая не забывала о вас ни на минуту. Вы все будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся. Поговорим о вашем будущем. Сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением», — сказал Путин.