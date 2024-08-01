Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Журналисты, активисты, которые называли «СВО» войной: кого Россия отпустила в обмен на шпионов и киллера

01 августа 2024, 23:30

Журналисты, активисты, которые называли «СВО» войной: кого Россия отпустила в обмен на шпионов и киллера

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании минимум 16 человек для того, чтобы обмен с Германией и США стал возможным сегодня, 1 августа. 

Россия отпустила на волю как своих граждан-политзаключенных, так и иностранных граждан: 

Активист и публицист Владимир Кара-Мурза в апреле 2023 года был приговорен к 25 годам колонии. Он находился в московском СИЗО с апреля 2022 года по обвинению в распространении «фейков» об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

Оппозиционер, активист Илья Яшин 9 декабря 2022 года был приговорен к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении «фейков» о российской армии. В частности, его наказали за высказывания о преступлениях российских военных в Буче.

Редактор Idel.Реалии (проект «Радио Свобода») Алсу Курмашева была осуждена по статье военных «фейках». Поводом стала ее редакторская работа над книгой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». С октября 2023 года журналистка находилась в СИЗО. Жила и работала в Праге, Чехия. В Россию приехала по семейным обстоятельствам. Также ее обвиняли в том, что она не зарегистрировалась в статусе «иноагента». 

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович приговорен в России к 16 годам колонии по статье о шпионаже. Был арестован в марте 2023 года в Екатеринбурге, когда прилетел готовить материал о деятельности ЧВК «Вагнер». По версии обвинения, Гершкович «по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК „Уралвагонзавод“ по выпуску и ремонту военной техники» и делал это «с соблюдением тщательных мер конспирации».

Правозащитник Олег Орлов осужден за высказывания о войне РФ против Украины. Он был членом инициативной группы «Мемориал», выступающей за реабилитацию жертв политических репрессий в СССР. Орлов назвал боевые действия России в Украине «тяжелейшим ударом по будущему страны». Статья под заголовком «Они хотели фашизма — они его получили» вышла во французском издании Mediapart, а затем правозащитник опубликовал ее на своей странице в Facebook.

Художница Александра Скочиленко вставляла вместо ценников товаров сообщения о погибших при обстреле Мариупольского драмтеатра мирных жителях. За эту акцию ее приговорили к 7 годам лишения свободы. 

Бывший глава «Открытой России» Андрей Пивоваров был снят с рейса Санкт-Петербург — Варшава и задержан в аэропорту Пулково уже после прохождения паспортного контроля. Против него возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Основанием для обвинения стало то, что 12 августа 2020 года, находясь в Краснодаре, Пивоваров опубликовал в Facebook «информационный материал „Объединенные демократы“» с агитацией по сбору средств.

Бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева приговорена к 9 годам колонии по обвинению в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Бывшая глава уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева стала первой фигуранткой дела о создании «экстремистского сообщества» после признания таковым ФБК и штабов Навального. Ее приговорили к 9,5 годам колонии.

Бывший глава барнаульского штаба Навального Вадим Останин также был объявлен «экстремистом». В июле 2023 года был приговорен к 9 годам колонии общего режима.

Бывший сотрудник немецкого Красного Креста медик Рико Кригер был задержан в Беларуси в октябре 2023 года. Его обвинили по шести статьям: незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, приведение в негодность транспорта или путей сообщения, создание экстремистского формирования или участие в нем, агентурная деятельность, наемничество и акт терроризма.

Юрист Герман Мойжес, гражданин Германии и России, обвинен в государственной измене. Он — активист велодвижения и член партии «Яблоко».

Кевин Лик, школьник, осужден за госизмену. Согласно решению суда, он фотографировал «места дислокации» войсковой части в Майкопе, после чего отправлял фотографии по электронной почте «представителю иностранного государства». Лик является гражданином ФРГ и России, и летом 2022 года его мать приняла решение вернуться с сыном в Германию.

Политолог Демури (Дитер) Воронин, гражданин России и Германии. Обвинен в передаче сведений о деятельности ВС РФ в Сирии разведке Германии и Цюрихскому университету Швейцарии.

Гражданин Германии Патрик Шёбель. В январе 2024 года был задержан в Пулково из-за шести мармеладок, в составе которых эксперты обнаружили марихуану.

Американский военнослужащий (бывший морской пехотинец) Пол Уилан был арестован в 2018 году, когда прилетел в Россию на свадьбу своего бывшего сослуживца. В июне 2020 года он признан виновным в шпионаже против России и приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

Как сообщалось, Россия провела обмен заключенными с США и Германией. В аэропорту Анкары (Турция) всего обменяли 26 заключенных. В списке обменянных заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси.

Путин встретил восьмерых освобожденных россиян в аэропорту.

В основном это агенты российских спецслужб, которых он поблагодарил «за верность присяге, долгу, родине».

«Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, долгу, родине, которая не забывала о вас ни на минуту. Вы все будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся. Поговорим о вашем будущем. Сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением», — сказал Путин.

ТЕГИ

Прочее
Обмен
Люди
Политзаключенные

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:20
«ДНР»: Два человека пострадали в результате атак беспилотников
21:17
В оккупированном Луганске готовятся к подорожанию проезда
17:59
Оправдывает войну в Украине: СБУ сообщила о подозрении «военкору» Кремля из оккупированной Луганщины
16:17
Жители оккупированного поселка в Куйбышевском районе жалуются на отсутствие воды
15:32
Российские захватчики открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе: уникальное панно уничтожили при демонтаже
12:12
Уничтожение российского вертолета под Донецком: Z-блогер пожаловался на халатность командования
11:25
При обстреле Донецка пострадал подросток
11:19
В Мариуполе российские военные обустроили склад боеприпасов посреди жилого квартала. Где он находится
08:58
Российские войска захватили Тимофеевку в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Ситуация в Торецке ухудшается. В российском плену умер «азовец»
22:00
Российские оккупанты утвердили новые «герб» и «флаг» захваченного Лисичанска
16:59
Оккупированный Хрустальный утром подвергся ракетной атаке: детали
15:25
За контракт на военную службу в Украине Путин распорядился выплачивать по 400 тысяч рублей
10:34
В оккупированном Донецке прогремели взрывы, есть пострадавшие
23:20
Главное за день: Бои под Часов Яром и Нью-Йорком. РФ отправит солдат из Украины в Мали?
19:36
Оккупированная Керчь и пригород обесточены после серии пожаров на четырех подстанциях: возможна диверсия
16:58
Гражданин Дании подал в суд на Минобороны РФ из-за отправки на войну в Украине
15:29
Российские силовики задержали 25 «пособников ВСУ» на оккупированных территориях Украины
14:15
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
13:18
Офицер ВСУ сообщил о заходе россиян в Торецк Донецкой области. В ЦПД это опровергают
все новости
23:30
Журналисты, активисты, которые называли «СВО» войной: кого Россия отпустила в обмен на шпионов и киллера
22:20
«ДНР»: Два человека пострадали в результате атак беспилотников
21:17
В оккупированном Луганске готовятся к подорожанию проезда
20:16
В Кремле снова отвергли идею участия в Саммите мира — не те условия
19:00
Украина продолжает улучшать энергетику — в пятницу графиков отключения света не будет
18:33
Более 35 тысяч оккупантов 300 танков: Павлюк рассказал о потерях армии РФ за июль
17:59
Оправдывает войну в Украине: СБУ сообщила о подозрении «военкору» Кремля из оккупированной Луганщины
17:45
Большой обмен заключенными: кого вернула Россия
16:51
В РФ украинца приговорили к 8 годам за убеждение оккупантов к сдаче в плен ВСУ
16:44
Начался большой обмен заключенными между Россией и Западом. Что известно на данный момент
16:17
Жители оккупированного поселка в Куйбышевском районе жалуются на отсутствие воды
16:03
«Не лучший вариант»: Зеленский ответил, возможен ли референдум по вопросам территориальных уступок России
15:32
Российские захватчики открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе: уникальное панно уничтожили при демонтаже
15:14
Сырский: Захватчики хотят прорвать оборону на направлении Желанное-Новогродовка-Покровск
14:19
Молдова выслала российского дипломата
13:47
На Донетчине на дне реки пиротехники обнаружили российские артснаряды
13:46
Священник стал подозреваемым в корректировке атаки на железнодорожную станцию в Харьковской области
13:37
«Для них приоритет»: Зеленский назвал город на Донбассе, который стал главной целью для России
13:22
Российский военный погиб, выстрелив в неразорвавшийся дрон
12:59
В Польше автобус с украинцами въехал в грузовик: погиб водитель
все новости
ВИДЕО
В поселке Красный Пахарь нет воды. Фото: скрин с видео Жители оккупированного поселка в Куйбышевском районе жалуются на отсутствие воды
01 августа, 16:17
Спасатели нашли 15 российских артснарядов. Фото: скриншот из видео ГСЧС На Донетчине на дне реки пиротехники обнаружили российские артснаряды
01 августа, 13:47
Утром 1 августа российские военные обстреляли город Константиновка в Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка/Telegram Россияне утром ударили по городу Константиновка в Донецкой области
01 августа, 09:58
В Сирии по российской авиабазе был нанесён удар: источники ГУР в Kyiv Post Источники Kyiv Post в ГУР заявили об ударе по российской базе в Сирии
31 июля, 17:40
В Воздушных силах показал падение сбитого БПЛА. Фото: Николай Олещук Олещук показал кадры падения и детонации сбитого дрона во время массированной атаки россиян
31 июля, 12:46
Сегодня утром в Пролетарском районе оккупированного Донецка прогремели взрывы. Фото: Типичный Донецк/Telegram В оккупированном Донецке прогремели взрывы, есть пострадавшие
31 июля, 10:34

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор