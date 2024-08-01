Журналісти, активісти, які називали «СВО» війною: кого Росія відпустила в обмін на шпигунів та кілера

Президент РФ Володимир Путін підписав укази про помилування щонайменше 16 осіб для того, щоб обмін з Німеччиною та США став можливим сьогодні, 1 серпня.



Росія відпустила на волю як своїх громадян-політв'язнів, так і іноземних громадян:

Активіста і публіциста Володимира Кара-Мурзу у квітні 2023 року засудили до 25 років колонії. Він перебував у московському СІЗО з квітня 2022 року за звинуваченням у поширенні «фейків» про армію, співпрацю з небажаною організацією та держзрадою.



Опозиціонера, активіста Іллю Яшина 9 грудня 2022 року було засуджено до 8,5 року колонії загального режиму за статтею про поширення «фейків» про російську армію. Зокрема, його покарали за висловлювання про злочини російських військових у Бучі.



Редакторка Idel.Реалії (проєкт «Радіо Свобода») Алсу Курмашова було засуджено за статтею військових «фейків». Приводом стала її редакторська робота над книгою «Немає війни. 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну». З жовтня 2023 року журналістка перебувала у СІЗО. Жила та працювала в Празі, Чехія. До Росії приїхала за сімейними обставинами. Також її звинувачували у тому, що вона не зареєструвалася у статусі «іноагенту».



Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович засуджений у Росії до 16 років колонії за статтею про шпигунство. Був заарештований у березні 2023 року в Єкатеринбурзі, коли прилетів готувати матеріал про діяльність ПВК «Вагнер».



За версією звинувачення, Гершкович «за завданням ЦРУ у березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства АТ НВК „Уралвагонзавод“ з випуску та ремонту військової техніки» та робив це «з дотриманням ретельних заходів конспірації».



Правозахисника Олега Орлова засуджено за висловлювання про війну РФ проти України. Він був членом ініціативної групи «Меморіал», яка виступає за реабілітацію жертв політичних репресій у СРСР.



Орлов назвав бойові дії Росії в Україні «найважчим ударом у майбутнє країни». Стаття під заголовком «Вони хотіли фашизму — вони його отримали» вийшла у французькому виданні Mediapart, а потім правозахисник опублікував її на своїй сторінці у Facebook.



Художниця Олександра Скочиленко вставляла замість цінників товарів повідомлення про загиблих під час обстрілу Маріупольського драмтеатру мирних жителів. За цю акцію її засудили до 7 років позбавлення волі.



Колишнього главу «Відкритої Росії» Андрія Пивоварова було знято з рейсу Санкт-Петербург — Варшава і затримано в аеропорту Пулково вже після проходження паспортного контролю. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про провадження діяльності небажаної організації. Підставою для звинувачення стало те, що 12 серпня 2020 року, перебуваючи у Краснодарі, Пивоваров опублікував у Facebook інформаційний матеріал „Об'єднані демократи“ з агітацією зі збору коштів.



Колишню голову штабу Навального в Томську Ксенію Фадєєву засуджено до 9 років колонії за звинуваченням в організації діяльності екстремістської спільноти з використанням службового становища та участі в некомерційній організації, яка посягає на особистість та права громадян.



Колишня глава уфімського штабу Олексія Навального Лілія Чанишева стала першою фігуранткою справи про створення «екстремістської спільноти» після визнання ФБК і штабів Навального таким. Її засудили до 9,5 років колонії.



Колишнього голову барнаульського штабу Навального Вадима Останіна також було оголошено «екстремістом». У липні 2023 був засуджений до 9 років колонії загального режиму.



Колишнього співробітника німецького Червоного Хреста медика Ріко Крігера затримали в Білорусі в жовтні 2023 року. Його звинуватили за шістьма статтями: незаконні дії щодо вогнепальної зброї, приведення в непридатність транспорту або шляхів сполучення, створення екстремістського формування або участь у ньому, агентурна діяльність, найманство та акт тероризму.



Юрист Герман Мойжес, громадянин Німеччини, звинувачений у державній зраді.



Кевін Лік, школяр, засуджений за держзраду. Згідно з рішенням суду, він фотографував «місця дислокації» військової частини у Майкопі, після чого надсилав фотографії електронною поштою «представнику іноземної держави». Лік є громадянином ФРН та Росії, і влітку 2022 року його мати ухвалила рішення повернутися із сином до Німеччини.



Політолог Демурі (Дітер) Воронін, громадянин Росії та Німеччини. Звинувачений у передачі відомостей про діяльність ЗС РФ у Сирії розвідці Німеччини та Цюріхському університету Швейцарії.



Громадянин Німеччини Патрік Шебель. У січні 2024 року був затриманий у Пулковому через шість мармеладок, у складі яких експерти виявили марихуану.



Американський військовослужбовець (колишній морський піхотинець) Пол Вілан був заарештований у 2018 році, коли прилетів до Росії на весілля свого колишнього товариша по службі. У червні 2020 року його визнано винним у шпигунстві проти Росії та засуджено до 16 років колонії суворого режиму.

Як повідомлялося, Росія провела обмін ув'язненими зі США та Німеччиною. В аеропорту Анкари (Туреччина) всього обміняли 26 ув'язнених. У списку обміняних ув'язнені, які перебували у в'язницях семи країн: Росії, США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Білорусі.



Путін зустрів вісьмох звільнених росіян в аеропорту.



Здебільшого це агенти російських спецслужб, яким він подякував «за вірність присязі, боргу, батьківщині».



«Наразі хочу звернутися до тих із вас, хто має пряме відношення до військової служби. Хочу подякувати вам за вірність присязі, обов'язку, батьківщині, яка не забувала про вас ні на мить. Ви будете всі представлені до державних нагород. Ми з вами ще побачимось. Поговоримо про ваше майбутнє. Зараз просто хочу вас привітати із поверненням», — сказав Путін.