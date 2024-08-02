На подконтрольную Украину из оккупации вернули трех человек, среди них — дети

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на подконтрольную территорию Украину удалось вернуть трех гражданских. Они проживали на захваченных территориях.
По его словам, удалось вернуть дочь и сына из Луганской области, которые уже встретились с мамой. Также вернулась одна женщина.
Также состоялась встреча работников нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека, на которой обе стороны обменялись письмами военнопленных по формуле «200 на 200» и обсудили гуманитарные вопросы.
Ранее мы писали, что на территорию Украины волонтерам удалось вернуть четырех детей из оккупированной Херсонской области.
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