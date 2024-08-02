На подконтрольную Украину из оккупации вернули трех человек, среди них — дети

На подконтрольную Украине территорию вернулись три человека. Фото: Дмитрий Лубинец

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на подконтрольную территорию Украину удалось вернуть трех гражданских. Они проживали на захваченных территориях.



По его словам, удалось вернуть дочь и сына из Луганской области, которые уже встретились с мамой. Также вернулась одна женщина.



Также состоялась встреча работников нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека, на которой обе стороны обменялись письмами военнопленных по формуле «200 на 200» и обсудили гуманитарные вопросы.

Ранее мы писали, что на территорию Украины волонтерам удалось вернуть четырех детей из оккупированной Херсонской области.