На підконтрольну Україну з окупації повернули трьох людей, серед них — діти

На підконтрольну Україні територію повернулися троє людей. Фото: Дмитро Лубинець

Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що на підконтрольну територію Україні вдалося повернути трьох цивільних. Вони мешкали на захоплених територіях.



За його словами, вдалося повернути доньку та сина з Луганської області, які вже зустрілися з мамою. Також повернулася одна жінка.



Також відбулася зустріч працівників українського Офісу з працівниками офісу російського уповноваженого з прав людини, де обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою «200 на 200» та обговорили гуманітарні питання.

Раніше ми писали, що на територію України волонтерам вдалося повернути чотирьох дітей із окупованої Херсонської області.