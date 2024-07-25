Из оккупации вернули четырех детей — Прокудин

На территорию Украины волонтерам удалось вернуть четырех детей из оккупированной Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«На подконтрольную территорию вернули двух ребят-подростков, которым 14 и 15 лет. Вместе с ними выехали два человека из числа детей, лишенных родительской опеки», — отметил он.

Сейчас они в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.



Отмечается, что с начала этого года удалось эвакуировать из пока оккупированного левобережья 152 ребенка и 6 жителей области, которые имеют статус детей-сирот.



Ранее мы писали, что Украина добилась возвращения еще 12 детей с родителями на подконтрольную территорию. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Дети вместе со своими родными проживали на оккупированных территориях в Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.