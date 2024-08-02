В прифронтовую Донетчину подвезли более 70 000 литров воды

В Донецкую область доставили воду. Фото: ГСЧС

В Донецкую область спасатели подвезли жителям более 70 000 литров воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В ведомстве уточнили, что спасатели ежедневно доставляют тысячи литров питьевой и технической воды в прифронтовые населенные пункты.





«За прошедшие сутки сотрудники Главного управления осуществили подвоз воды в населенные пункты Константиновка, Украинск и Мирноград. Всего развезено 10 м³ технической и 64 м³ питьевой воды», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что Кабинет министров принял постановление, которое улучшит водоснабжение в Донецкой области. В частности, документ несет за собой сокращение сроков реализации проектов по строительству новых артезианских скважин в регионе.