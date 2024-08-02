До прифронтової Донеччини підвезли понад 70 000 літрів води

До Донецької області доставили воду. Фото: ДСНС

До Донецької області рятувальники підвезли мешканцям понад 70 тисяч літрів води. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві уточнили, що рятувальники щодня доставляють тисячі літрів питної та технічної води до прифронтових населених пунктів.





«Минулої доби співробітники Головного управління здійснили підвезення води до населених пунктів Костянтинівка, Українки та Мирнограда. Усього розвезено 10 м³ технічної та 64 м³ питної води», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка покращить водопостачання у Донецькій області. Зокрема, документ несе за собою скорочення термінів реалізації проєктів будівництва нових артезіанських свердловин у регіоні.