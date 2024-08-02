В Донецке выясняют причину гибели рыбы в крупном водоеме

На оккупированной территории Донецкой области проводят расследование. Службы, подконтрольные группировке «ДНР», занялись выяснением причин гибели рыбы на крупном ставке Донецка.



Местные жители пожаловались в социальных сетях на массовую гибель рыбы на Алексеевском ставке в Буденновском районе Донецка. Возможной причиной могут быть стоки из канализационного коллектора. Об этом сообщил представитель местного «комитета водного и рыбного хозяйства» Андрей Судьин.



«Есть канализация, сейчас занимаемся совместно с прокуратурой этим вопросом. Будем теперь устанавливать кто, где, как потому, что течет из коллектора. Это привело к гибели рыбы», — сказал Судьин.



Местные жители не только рыбачат там, но и купаются в ставке, что запрещено местными санитарными инстанциями.