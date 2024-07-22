В Донецкой области побережье водоема незаконно продали — землю вернули через суд

В Донецкой области прокуратура через суд добилась возвращения побережья стоимостью более 2 миллиардов гривен из частной собственности в государственную.



Территорию вернули в пользу Удачненской поселковой громады в районе села Сергеевки Покровского района. Местные государственные администрации предоставляли его в аренду юридическим лицам, в частности, для рыборазведения. Однако через некоторое время землю вокруг арендованного водоема передали в частную собственность.



«Учитывая то, что пребывание земельных участков водного фонда в частной собственности является незаконным, в феврале 2024 года прокуратура обратилась в суд», — отметили в прокуратуре Донецкой области.