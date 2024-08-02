В Донецьку з'ясовують причину загибелі риби у великій водоймі

На окупованій території на Донеччині проводять розслідування. Служби, підконтрольні угрупованню «ДНР», зайнялися з'ясуванням причин загибелі риби у великому ставку Донецька.



Місцеві жителі поскаржилися у соціальних мережах на масову загибель риби в Олексіївській водоймі у Будьоннівському районі Донецька. Можливою причиною можуть бути стоки із каналізаційного колектора. Про це повідомив представник місцевого «комітету водного та рибного господарства» Андрій Судьїн.



«Є каналізація, зараз займаємось спільно з прокуратурою цим питанням. Тепер установлюватимемо хто, де, як тому, що тече з колектора. Це спричинило загибель риби», — сказав Судьїн.



Місцеві жителі не лише рибалять там, а й купаються у ставку, що заборонено місцевими санітарними інстанціями.