В Донецке пожилая женщина отсудила через «прокуратуру ДНР» 5 миллионов рублей за погибшего 23-летнего внука, который воевал в составе российской оккупационной армии. В так называемой «прокуратуре» не уточняют, почему опекунше в «ДНР» отказались выплатить компенсацию за погибшего парня.



«Установлено, что в зоне проведения специальной военной операции погиб 23-летний военнослужащий, при этом его бабушке, которая являлась опекуном, в "министерстве труда и социальной политики ДНР" отказывали в получении единовременной выплаты», — заявили в группировке.



Как сообщалось, на протяжении двух лет до полномасштабного вторжения РФ на оккупированной территории боевики проводили так называемую массовую «мобилизацию» среди местного населения. Таким образом на фронте оказались, в том числе студенты возрастом до 25 лет.







