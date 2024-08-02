Украина передала России тела 38 погибших захватчиков

Украина вернула России 38 тел погибших оккупантов. При посредничестве Международного комитета Красного Креста, 38 тел погибших в Украине российских военнослужащих, были возвращены в Россию в рамках репатриации. Об этом сообщает государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу жить».



«Это тела и останки, собранные украинскими поисковыми группами в районе населенных пунктов Работино, Очеретино, Уманское, Кисливка, Андреевка, и других территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковских областей», — сказано в сообщении в Telegram-канале.



Указывается, что Украина проводит лишь предварительную идентификацию найденных тел и останков, что происходит на основании документов, жетонов, именных нашивок, татуировок, и тд. После того как тело возвращается в Россию, родным необходимо проводить ДНК-экспертизу.