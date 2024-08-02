Україна передала Росії тіла 38 загиблих загарбників

Україна повернула Росії 38 тіл загиблих окупантів За посередництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста, 38 тіл загиблих в Україні російських військовослужбовців, було повернуто до Росії в рамках репатріації. Про це повідомляє державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жити».



«Це тіла та останки, зібрані українськими пошуковими групами в районі населених пунктів Роботино, Очеретине, Уманське, Кислівка, Андріївка, та інших територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Харківських областей», — сказано в повідомленні в Telegram-каналі.



Вказується, що Україна проводить лише попередню ідентифікацію знайдених тіл та останків, що відбувається на підставі документів, жетонів, іменних нашивок, татуювань тощо. Після того, як тіло повертається до Росії, рідним необхідно проводити ДНК-експертизу.