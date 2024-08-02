Зеленский распорядился давать более жесткий ответ войскам РФ в районе Покровска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское направление фронта в Донецкой области — наиболее сложное.



Силам обороны Украины необходимо усиливать удары по российским оккупантам, пришел к выводу глава государства после совещания с Генштабом.



«Доклад главкома Сырского относительно фронтовой ситуации, и, конечно, относительно Покровского направления. Там неизменно самые жесткие бои, и это направление нуждается в наших наиболее усиленных ответах оккупанту», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.



По его словам, «каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении — все наши воины, которые сохраняют устойчивость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы — во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны».



При этом, отметил президент, военное руководство не снижает внимания и ко всем другим направлениям на фронте — на Донетчине, а также на Харьковщине и в южных областях Украины.



Ранее оккупационные войска России захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе. Также российские военные оккупировали Тимофеевку в Донецкой области.



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