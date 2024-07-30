Армия РФ активна на Покровском направлении: в Генштабе рассказали об обстановке на фронте

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 74. По состоянию на 16:15 российские оккупанты активны на Покровском направлении, в некоторых населенных пунктах идут бои. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно — на Покровском направлении», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, ситуация на передовой следующая:



Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей.



На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска помешали трем атакам россиян вблизи Волчанска.



На Купянском направлении россияне три раза пытались улучшить тактическое положение в районах Новоосинового и Песчаного.



На Лиманском направлении российские оккупанты атакуют в районах Макеевки, Невского, Верхнекаменского, Переездного, Выемки и в Серебрянском лесу.

Продолжается бой в районе Часового Яра на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции Сил обороны, одна атака уже отбита.



На Торецком направлении захватчики при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковали позиции наших войск. Сейчас бои продолжаются вблизи Пивничного и Нью-Йорка.



Напряженная ситуация остается на Покровском направлении. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Лисичного, Тимофеевки и Яснобродовки идут ожесточенные бои.



На Кураховском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов было отбито вблизи Парасковиевки и Константиновки.



На Времовском направлении ВСУ отбили четыре штурмовые атаки в сторону Большой Новоселки.



На Ореховском направлении одна атака успешно отражена нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Омельник, Новоандреевка и Новоданиловка.



Ранее мы писали, что в Зализном и Пивничном на подступах к Торецку Донецкой области продолжаются бои.