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«Для них приоритет»: Зеленский назвал город на Донбассе, который стал главной целью для России

01 августа 2024, 13:37

«Для них приоритет»: Зеленский назвал город на Донбассе, который стал главной целью для России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

После того, как России не удалось взять Харьков, главной целью для нее стал город Покровск Донецкой области. Об этом в интервью французским СМИ сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, наибольшее количество сил и средств российские войска сосредотачивают именно на Покровском направлении.

«Их главное направление, это не в целом Восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал, на сегодня – для них приоритет. Покровское направление и это город Покровск. Да там есть и Константиновка, да они целятся и на Торецк, да они хотят и планы у них есть относительно Славянска, но все это планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБ, все, что у них есть, они сосредоточивают сегодня на Покровском направлении», – рассказал глава государства.

Напомним, что Зеленский ответил, может ли Украина начать мирные переговоры без полного вывода российских войск.

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