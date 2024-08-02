Зеленський розпорядився давати жорсткішу відповідь військам РФ у районі Покровська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Покровський напрямок фронту в Донецькій області є найскладнішим.



Силам оборони України необхідно посилювати удари по російських окупантах, дійшов висновку глава держави після наради з Генштабом.



«Доповідь головкому Сирського щодо фронтової ситуації, і, звісно, щодо Покровського напрямку. Там незмінно найжорсткіші бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту», — заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.



За його словами, «кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямі — усі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції, попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни».



При цьому, зазначив президент, військове керівництво не знижує уваги і до всіх інших напрямів на фронті — на Донеччині, а також на Харківщині та у південних областях України.



Раніше окупаційні війська Росії захопили село Веселе в Покровському районі. Також російські військові окупували Тимофіївку на Донеччині.



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