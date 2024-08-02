Россияне обстреляли Волноваху, есть жертва и раненая — Лубинец

В пятницу, 2 августа, временно оккупированный города Волноваха Донецкой области попал под обстрел. В результате атаки один человек погиб, есть пострадавшая. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.



По его словам, это очередная провокация, РФ обстреляла Волноваху.



«Получил смертельные ранения 76-летний мужчина, еще одна женщина травмирована. Попадание произошло по четырем разным локациям», — отметил омбудсмен.



Лубинец призвал международные организации, ООН и ОБСЕ, зафиксировать эти нарушения и способствовать наказанию виновных в военных преступлениях.



Ранее мы писали, что в оккупированном Донецке ранены шесть человек в результате сброса взрывчатки с дрона. Это произошло у рынка поселка шахты Абакумова в Кировском районе города, сообщают очевидцы и группировка «ДНР».