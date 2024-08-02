«ДНР»: За день в окупації від обстрілу постраждали 9 людей, одна — загинула

За п'ятницю, 2 серпня, під обстрілами одна людина загинула та дев'ятьох поранено на окупованій території Донецької області. Про це заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».



У Кіровському районі Донецька дрон вдарив у районі ринку — поранено шістьох людей.



У Центрально-Міському районі Горлівки безпілотник скинув вибухонебезпечний предмет на автомобіль із доставлення хліба, постраждав водій. Стверджується, що під удар потрапила територія лікарні.



У Волновасі внаслідок обстрілу реактивною артилерією загинув чоловік, поранено жінку. Також у місті пошкоджено адміністративну будівлю.



У селищі Пантелеймонівка під Ясинуватою внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії постраждав чоловік.



Також у цих населених пунктах пошкоджено 18 будинків та чотири автомобілі.