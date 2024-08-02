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«ДНР»: За день в окупації від обстрілу постраждали 9 людей, одна — загинула

02 серпня 2024, 22:00

«ДНР»: За день в окупації від обстрілу постраждали 9 людей, одна — загинула

За п'ятницю, 2 серпня, під обстрілами одна людина загинула та дев'ятьох поранено на окупованій території Донецької області. Про це заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».

 У Кіровському районі Донецька дрон вдарив у районі ринку — поранено шістьох людей.

 У Центрально-Міському районі Горлівки безпілотник скинув вибухонебезпечний предмет на автомобіль із доставлення хліба, постраждав водій. Стверджується, що під удар потрапила територія лікарні.

 У Волновасі внаслідок обстрілу реактивною артилерією загинув чоловік, поранено жінку. Також у місті пошкоджено адміністративну будівлю.

У селищі Пантелеймонівка під Ясинуватою внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії постраждав чоловік.

 Також у цих населених пунктах пошкоджено 18 будинків та чотири автомобілі.

 

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