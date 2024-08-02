Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

2,5 года под обстрелами РФ: жители Лимана выживают в подвалах

02 августа 2024, 18:18

2,5 года под обстрелами РФ: жители Лимана выживают в подвалах

Стела на въезде в Лиман. Фото: кадр из видео Стела на въезде в Лиман. Фото: кадр из видео

С тех пор как российские войска активизировали наступление практически вдоль всей линии фронта на востоке Украины, Лиман Донецкой области все чаще попадает под огонь. По городу бьют «Искандерами», сбрасывают КАБы, долетает туда и другое вооружение.



Сообщения о раненых и погибших приходят почти каждый день. Вокруг города расположены выгоревшие сосновые леса, разбитые придорожные заправки. Стела на въезде в город, как и многие другие, исписана руками украинских защитников и волонтеров, которые, как и Юрий, привозят сюда гуманитарную помощь, чтобы поддержать оставшихся жителей.

«Мы сейчас приехали в город Лиман. Стараемся каждую неделю ездить в прифронтовые города, села. Привозить гуманитарный груз. Сейчас будем раздавать, заедем в один район в город Лиман, там будет где-то человек 50–60 сейчас будем раздавать им гуманитарную помощь», — рассказывает волонтер Юрий Широков.

С тех пор как Силы обороны освободили Лиман осенью 2022 го года, город жил в атмосфере временного затишья. Сюда удалось вернуть свет и частично газ. Но линия фронта всего в 15 километрах. Любая активизация российской армии создает угрозу населенному пункту. По словам местных, прилетает в основном после обеда.

Разрушенный дом в Лимане. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«Когда прилетает — то хреново. А когда не летит — то еще и ничего», — объясняет жительница Лимана Любовь.

Местные жители встречают Юрия, как родного. Сегодня он привез картофель, лук, печенье и другие продукты. В городе остаются в основном пожилые люди. В редкие моменты относительного затишья они выходят встретить волонтеров или представителей местной власти, которые тоже привозят помощь.

Волонтер Юрий Широков доставляет помощь жителям Лимана. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«У нас же на линии соприкосновения свет не отключают. И вода есть летом. Зимой только нет. Мы тут как магнаты живем. Как в Конча-Заспе», — отмечает Любовь.

64-летняя Любовь, несмотря на тяжелую ситуацию, не теряет чувства юмора. Её дети и внуки выехали из зоны боевых действий. 6 июня областная военно-гражданская администрация объявила об эвакуации из Лимана семей с детьми. С того момента удалось вывезти из города около 150 несовершеннолетних.

До полномасштабного российского вторжения в Лимане проживало более 20 тысяч человек. Сейчас менее 9 тысяч.

Разрушенный российскими обстрелами Лиман. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«Это мы чокнутые на всю голову. Я дома! Да ничего не жду! Мне уже хочется, чтобы не "гупали". Хотя в подвале третий год уже», — добавляет Любовь.

Многие люди, чьи квартиры и дома разрушены, живут уже два с половиной года в подвалах. Здесь же прячутся от обстрелов, обустроили все необходимое для жизни.

На случай отключения электричества — есть аккумуляторы. Для местных жителей это будет уже третья зима в подвалах. Говорят — привыкли. К отопительному сезону готовят буржуйки, дрова привозит местная власть. Люди не хотят уезжать и остаются в городе.

Жители Лимана обустроили подвалы, чтобы спастись от обстрелов оккупантов. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«Вы знаете, я была в Италии – месяц пробыла. У меня в Днепре живет сваха, невестка, и внучка. Там 3-комнатная квартира, я могу в любое время сесть и поехать туда к ним. Но извините, дома есть дома. Сын у меня в ЗСУ. Я не могу, куда ехать если тут все свое. Если бы у нас пенсии были по 20 тысяч, то можно было и квартиру где-то снять. С нашей пенсией нам только в подвале и доживать», — сетует жительница Лимана Нина.

На данный момент местные живут за счет своей пенсии, которая приходит на карточки, банкоматы в Лимане работают и с этим проблем нет. Правда из-за участившихся обстрелов уже около месяца магазины открыты только до 13:00.

Лекарства пожилым лиманцам привозят в основном по заказу — либо родственники, либо волонтеры. Тем временем ситуация на линии фронта обостряется ежедневно, и жители Лимана мечтают лишь о том, чтобы война поскорее закончилась, и они могли полноценно начать восстанавливать свой город.

Ранее стало известно, что россияне обстреляли Волноваху, есть жертва и раненая. Напомним, оккупанты уничтожают исторические памятки Мариуполя.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Лиман Донецкая область
Прочее
Эвакуация Война разрушенное жилье выживание обстрелы Донецкой области

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:00
«ДНР»: За день в оккупации от обстрелов пострадали 9 человек, один — погиб
21:20
Армия РФ окапывается на ЗАЭС, Z-блогеры недовольны командованием после сбития Ми-8 – дайджест новостей из оккупации ►
19:03
В Донецке выясняют причину гибели рыбы в крупном водоеме
17:33
Оккупанты уничтожают исторические памятки Мариуполя
17:11
Россияне обстреляли Волноваху, есть жертва и раненая — Лубинец
16:53
В Донецке беспилотник сбросил взрывчатку: ранены шесть человек
13:44
ВСУ ночью атаковали ракетами ATACMS установки ПВО в оккупированном Крыму
09:58
Россияне пытаются привлечь к участию в войне украинцев на оккупированных территориях — ЦНС
08:30
В оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы
07:48
Россияне захватили село Веселое в Покровском районе Донецкой области — DeepState
22:20
«ДНР»: Два человека пострадали в результате атак беспилотников
21:17
В оккупированном Луганске готовятся к подорожанию проезда
17:59
Оправдывает войну в Украине: СБУ сообщила о подозрении «военкору» Кремля из оккупированной Луганщины
16:17
Жители оккупированного поселка в Куйбышевском районе жалуются на отсутствие воды
15:32
Российские захватчики открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе: уникальное панно уничтожили при демонтаже
12:12
Уничтожение российского вертолета под Донецком: Z-блогер пожаловался на халатность командования
11:25
При обстреле Донецка пострадал подросток
11:19
В Мариуполе российские военные обустроили склад боеприпасов посреди жилого квартала. Где он находится
08:58
Российские войска захватили Тимофеевку в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Ситуация в Торецке ухудшается. В российском плену умер «азовец»
все новости
22:00
«ДНР»: За день в оккупации от обстрелов пострадали 9 человек, один — погиб
21:20
Армия РФ окапывается на ЗАЭС, Z-блогеры недовольны командованием после сбития Ми-8 – дайджест новостей из оккупации ►
20:35
Зеленский распорядился давать более жесткий ответ войскам РФ в районе Покровска
20:00
Украина передала России тела 38 погибших захватчиков
19:03
В Донецке выясняют причину гибели рыбы в крупном водоеме
18:18
2,5 года под обстрелами РФ: жители Лимана выживают в подвалах
17:40
Суббота будет без отключений света
17:33
Оккупанты уничтожают исторические памятки Мариуполя
17:11
Россияне обстреляли Волноваху, есть жертва и раненая — Лубинец
16:53
В Донецке беспилотник сбросил взрывчатку: ранены шесть человек
16:52
Обеспечивает переброску российского вооружения в Украину: СБУ сообщила о подозрении главе «таможни ДНР»
16:50
На Покровском направлении фиксируют переброску новой бригады армии РФ
15:54
В прифронтовую Донетчину подвезли более 70 000 литров воды
15:46
В Ставропольском крае РФ военный надругался над 10-летней девочкой
15:37
На подконтрольную Украину из оккупации вернули трех человек, среди них — дети
15:31
В Краматорске загорелась девятиэтажка: есть погибший
15:04
Их вынесли из дома на руках: на Донетчине полицейские спасли пожилых супругов из фронтового села
14:59
На Донетчине улучшится ситуация с водоснабжением: Кабмин упростил процедуру строительства скважин
14:58
В Харьковской области из-за российских атак погибла женщина, пострадали рабочие-строители
13:44
ВСУ ночью атаковали ракетами ATACMS установки ПВО в оккупированном Крыму
все новости
ВИДЕО
Армия РФ окапывается на ЗАЭС, Z-блогеры недовольны командованием после сбития Ми-8 – дайджест новостей из оккупации ► Армия РФ окапывается на ЗАЭС, Z-блогеры недовольны командованием после сбития Ми-8 – дайджест новостей из оккупации ►
02 августа, 21:20
Спасение пожилой пары из Елизаветовки. Фото: кадр из видео Их вынесли из дома на руках: на Донетчине полицейские спасли пожилых супругов из фронтового села
02 августа, 15:04
Пуски ракет ATACMS в сторону аннексированного Крыма. Фото: кадр из видео Ночная атака на оккупированный Крым: предварительно, уничтожены пусковые установки системы ПВО С-400
02 августа, 11:33
Уничтоженная российская бронетехника на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники уничтожили партию российской бронетехники на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео
02 августа, 11:07
В городах оккупированного Крыма ночью гремели взрывы В оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы
02 августа, 08:30
В поселке Красный Пахарь нет воды. Фото: скрин с видео Жители оккупированного поселка в Куйбышевском районе жалуются на отсутствие воды
01 августа, 16:17

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор