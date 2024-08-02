2,5 года под обстрелами РФ: жители Лимана выживают в подвалах

Стела на въезде в Лиман. Фото: кадр из видео

С тех пор как российские войска активизировали наступление практически вдоль всей линии фронта на востоке Украины, Лиман Донецкой области все чаще попадает под огонь. По городу бьют «Искандерами», сбрасывают КАБы, долетает туда и другое вооружение.







Сообщения о раненых и погибших приходят почти каждый день. Вокруг города расположены выгоревшие сосновые леса, разбитые придорожные заправки. Стела на въезде в город, как и многие другие, исписана руками украинских защитников и волонтеров, которые, как и Юрий, привозят сюда гуманитарную помощь, чтобы поддержать оставшихся жителей.



«Мы сейчас приехали в город Лиман. Стараемся каждую неделю ездить в прифронтовые города, села. Привозить гуманитарный груз. Сейчас будем раздавать, заедем в один район в город Лиман, там будет где-то человек 50–60 сейчас будем раздавать им гуманитарную помощь», — рассказывает волонтер Юрий Широков.



С тех пор как Силы обороны освободили Лиман осенью 2022 го года, город жил в атмосфере временного затишья. Сюда удалось вернуть свет и частично газ. Но линия фронта всего в 15 километрах. Любая активизация российской армии создает угрозу населенному пункту. По словам местных, прилетает в основном после обеда.

Разрушенный дом в Лимане. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«Когда прилетает — то хреново. А когда не летит — то еще и ничего», — объясняет жительница Лимана Любовь.



Местные жители встречают Юрия, как родного. Сегодня он привез картофель, лук, печенье и другие продукты. В городе остаются в основном пожилые люди. В редкие моменты относительного затишья они выходят встретить волонтеров или представителей местной власти, которые тоже привозят помощь.

Волонтер Юрий Широков доставляет помощь жителям Лимана. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«У нас же на линии соприкосновения свет не отключают. И вода есть летом. Зимой только нет. Мы тут как магнаты живем. Как в Конча-Заспе», — отмечает Любовь.



64-летняя Любовь, несмотря на тяжелую ситуацию, не теряет чувства юмора. Её дети и внуки выехали из зоны боевых действий. 6 июня областная военно-гражданская администрация объявила об эвакуации из Лимана семей с детьми. С того момента удалось вывезти из города около 150 несовершеннолетних.



До полномасштабного российского вторжения в Лимане проживало более 20 тысяч человек. Сейчас менее 9 тысяч.

Разрушенный российскими обстрелами Лиман. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«Это мы чокнутые на всю голову. Я дома! Да ничего не жду! Мне уже хочется, чтобы не "гупали". Хотя в подвале третий год уже», — добавляет Любовь.



Многие люди, чьи квартиры и дома разрушены, живут уже два с половиной года в подвалах. Здесь же прячутся от обстрелов, обустроили все необходимое для жизни.



На случай отключения электричества — есть аккумуляторы. Для местных жителей это будет уже третья зима в подвалах. Говорят — привыкли. К отопительному сезону готовят буржуйки, дрова привозит местная власть. Люди не хотят уезжать и остаются в городе.

Жители Лимана обустроили подвалы, чтобы спастись от обстрелов оккупантов. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«Вы знаете, я была в Италии – месяц пробыла. У меня в Днепре живет сваха, невестка, и внучка. Там 3-комнатная квартира, я могу в любое время сесть и поехать туда к ним. Но извините, дома есть дома. Сын у меня в ЗСУ. Я не могу, куда ехать если тут все свое. Если бы у нас пенсии были по 20 тысяч, то можно было и квартиру где-то снять. С нашей пенсией нам только в подвале и доживать», — сетует жительница Лимана Нина.



На данный момент местные живут за счет своей пенсии, которая приходит на карточки, банкоматы в Лимане работают и с этим проблем нет. Правда из-за участившихся обстрелов уже около месяца магазины открыты только до 13:00.



Лекарства пожилым лиманцам привозят в основном по заказу — либо родственники, либо волонтеры. Тем временем ситуация на линии фронта обостряется ежедневно, и жители Лимана мечтают лишь о том, чтобы война поскорее закончилась, и они могли полноценно начать восстанавливать свой город.



Ранее стало известно, что россияне обстреляли Волноваху, есть жертва и раненая. Напомним, оккупанты уничтожают исторические памятки Мариуполя.