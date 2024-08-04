Российские военные сегодня утром обстреляли город Украинск Донецкой области

Последствия утреннего обстрела Украинска российскими войсками. Фото: Селидовская ГВА

В воскресенье, 4 августа, около 4:30 утра российские войска обстреляли из артиллерии город Украинск Покровского района Донецкой области. Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.

В результате обстрела повреждено административное здание заведения здравоохранения и 6 частных жилых домов.

«Пострадавших и погибших нет», — сообщили в ГВА.

Ранее сообщалось, что город Покровск Донецкой области в субботу, 3 августа, был дважды обстрелян российскими войсками.