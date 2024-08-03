Покровск подвергся обстрелу дважды за день — есть жертвы

Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Покровска Донецкой области днем 3 августа. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Это уже вторая атака на город за сегодня. На этот раз россияне попали по частному сектору: один дом разрушен, еще несколько получили повреждения», — отметил Филашкин.



Он подчеркнул, что вся территория Донецкой области — опасна для жизни. Из-за того, что российские военные бьют по гражданским объектам целенаправленно и регулярно, людям лучше эвакуироваться.

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Ранее оккупационные войска России захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе. Также российские военные оккупировали Тимофеевку в Донецкой области.



Зеленский рассказал, какой город для россиян является приоритетным.