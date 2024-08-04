Російські військові сьогодні вранці обстріляли місто Українськ Донецької області

Наслідки ранкового обстрілу Українська російськими військами. Фото: Селидівська МВА

У неділю, 4 серпня, близько 4:30 ранку російські війська обстріляли з артилерії місто Українськ Покровського району Донецької області. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю закладу охорони здоров'я та 6 приватних житлових будинків.

«Постраждалих і загиблих немає», — повідомили в МВА.

Раніше повідомлялося, що місто Покровськ Донецької області в суботу, 3 серпня, було двічі обстріляне російськими військами.