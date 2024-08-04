В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке 5 августа отключат воду из-за ремонта водопровода

В понедельник, 5 августа, с 7:00 будет временно прекращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Отмечается, что специалисты приступят к ремонту на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода. Когда работы будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
В ОВА рекомендуют сделать запасы воды на время отключения.
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