В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке 5 августа отключат воду из-за ремонта водопровода

Из-за ремонта водопровода в Донецкой области 5 августа отключат воду в четырёх городах

В понедельник, 5 августа, с 7:00 будет временно прекращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что специалисты приступят к ремонту на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода. Когда работы будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В ОВА рекомендуют сделать запасы воды на время отключения.