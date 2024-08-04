У Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці 5 серпня відключать воду через ремонт водопроводу

Через ремонт водопроводу на Донеччині 5 серпня відключать воду в чотирьох містах

У понеділок, 5 серпня, з 7:00 буде тимчасово припинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що фахівці розпочнуть ремонт на ділянці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водопроводу. Коли роботи буде завершено, водопостачання буде відновлено у повному обсязі.

В ОВА рекомендують зробити запаси води на час відключення.