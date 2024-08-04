Мариуполь: на территории новой военной базы оккупантов возник пожар

В оккупированном Мариуполе в районе Хладокомбината возник сильный пожар

Телеграм-канал «Мариупольское Сопротивление» в воскресенье, 4 августа, сообщает о внезапном пожаре в расположении новой военной базы российских оккупантов в районе Хладокомбината.

Подробности не сообщаются.

В то же время телеграм-канал «Андрющенко Time» отмечает, что пожар наблюдает весь город.

«Детонации пока нет. Взрывов не было, но россияне быстренько уезжают», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в местном пророссийском чате пишут о пожаре на овощной базе.

Ранее сообщалось, что российские захватчики открыли железнодорожный вокзал в Мариуполе: уникальное панно уничтожили при демонтаже.