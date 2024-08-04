Маріуполь: на території нової військової бази окупантів виникла пожежа

В окупованому Маріуполі в районі Хладокомбінату виникла сильна пожежа

Телеграм-канал «Маріуполь Спротив» у неділю, 4 серпня, повідомляє про раптову пожежу у розташуванні нової військової бази російських окупантів у районі Хладокомбінату.

Подробиці не повідомляються.

Водночас, телеграм-канал «Андрющенко Time» зазначає, що пожежу спостерігає все місто.

«Детонації наразі немає. Вибухів не було, але росіяни швиденько їдуть», — йдеться у повідомленні.

Натомість у місцевому проросійському чаті пишуть про пожежу на овочевій базі.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники відкрили залізничний вокзал у Маріуполі: унікальне панно знищили під час демонтажу.