Маріуполь: на території нової військової бази окупантів виникла пожежа

Телеграм-канал «Маріуполь Спротив» у неділю, 4 серпня, повідомляє про раптову пожежу у розташуванні нової військової бази російських окупантів у районі Хладокомбінату.
Подробиці не повідомляються.
Водночас, телеграм-канал «Андрющенко Time» зазначає, що пожежу спостерігає все місто.
«Детонації наразі немає. Вибухів не було, але росіяни швиденько їдуть», — йдеться у повідомленні.
Натомість у місцевому проросійському чаті пишуть про пожежу на овочевій базі.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники відкрили залізничний вокзал у Маріуполі: унікальне панно знищили під час демонтажу.
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