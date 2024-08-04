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ВСУ ракетами атаковали военные цели в оккупированном Луганске

Обновлено
04 августа 2024, 17:10

ВСУ ракетами атаковали военные цели в оккупированном Луганске

В оккупированном Луганске ВСУ нанесли ракетные удары по военным целям. Фото: соцсети В оккупированном Луганске ВСУ нанесли ракетные удары по военным целям. Фото: соцсети

В оккупированном Луганске местные жители сообщают о прилетах в районе бывшего военного авиационного училища штурманов и машиностроительного завода-100. 

Эти объекты российские войска используют в качестве своих баз, удары по ним наносятся не в первый раз.

ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет, заявил глава подконтрольной РФ группировки «ЛНР» Леонид Пасечник. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

По его словам, четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлете к городу.

Пасечник утверждает, что удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области группировка «ЛНР» планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте. В частности речь идет о Луганске, где оккупационная власть обещает провести консультации с населением о том, каким должен быть тариф на проезд.

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