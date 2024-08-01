В оккупированном Луганске готовятся к подорожанию проезда

На оккупированной территории Луганской области группировка «ЛНР» планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте. В частности речь идет о Луганске, где оккупационная власть обещает провести консультации с населением о том, каким должен быть тариф на проезд.



Так или иначе, стоимость проезда подорожает осенью. Так называемая врио «главы» Луганска Яна Пащенко заявила, что тариф должен быть дифференцированным.



«А именно чтобы по банковским картам, по карте „Тройка“ оплачивали немного меньше, чем за наличные. Тем самым мы начнем людей приучать к безналичному расчету», — сказала Пащенко.



Повысив стоимость проезда, в «ЛНР» якобы хотят обновить подвижной состав общественного транспорта и привлечь более высокой зарплатой водителей.



За время оккупации территорий Луганской и Донецкой областей группировки «Л-ДНР» периодически обновляли парк общественного транспорта в отдельных городах. Однако чаще всего оккупационные власти не платили за новые автобусы, троллейбусы и трамваи — их пригоняли из России в качестве помощи.