ЗСУ ракетами атакували військові цілі в окупованому Луганську

В окупованому Луганську ЗСУ завдали ракетних ударів по військових цілях. Фото: соцмережі

В окупованому Луганську місцеві жителі повідомляють про прильоти у районі колишнього військового авіаційного училища штурманів та машинобудівного заводу-100.

Ці об'єкти російські війська використовують як свої бази, удари по них завдаються не вперше.

ЗСУ випустили по Луганську 12 ракет, заявив глава підконтрольного РФ угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Імовірно, вісім ракет ATACMS і чотири Storm Shadow.



За його словами, чотири ракети були збиті силами ППО на підльоті до міста.



Пасічник стверджує, що удари припали на складські приміщення, де знаходилися цистерни з паливом, і на приватний сектор.

Раніше повідомлялося, що на окупованій території Луганської області угруповання ЛНР планує підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Зокрема йдеться про Луганськ, де окупаційна влада обіцяє провести консультації з населенням про те, яким має бути тариф на проїзд.