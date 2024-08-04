Зеленський підтвердив, що F-16 вже використовують в Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив отримання Україною винищувачів F-16, а також повідомив, що українські пілоти вже розпочали їх використання.



«Ми часто чули слово "неможливо", але все-таки ми уможливили те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною необхідністю. А тепер це справді реальність у нашому небі — F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюся нашими хлопцями, які якісно освоюють ці літаки та вже почали їх використовувати для нашої держави», — сказав Зеленський журналістам у День Повітряних сил ЗСУ, передає «Інтерфакс-Україна».



Він подякував партнерам, які «дієво допомогли з F-16, і першим державам, які першими акцептували наш запит про надання літаків — це Данія, Нідерланди та США».



За словами глави держави, отримання винищувачів західного зразка означає перехід на новий етап розвитку Повітряних сил України.



«Ми багато зробили, щоб Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації — стандарт західної бойової авіації. З початку цієї війни ми говорили з партнерами, що потрібно закрити наше небо від російських ракет і літаків. Ми провели сотні зустрічей та переговорів, щоб зміцнити можливості нашої авіації, нашого ППО», — сказав Зеленський.



Водночас президент зазначив, що на даний момент «кількості тих літаків, які прибули в Україну та кількість тих пілотів, які вже навчені, ще недостатня, водночас партнери знають про потрібну кількість».



Зеленський відмовився розкривати деталі того, які завдання виконуватимуть винищувачі або які вони «вже виконали».

Цього тижня західні ЗМІ писали, що українські пілоти здійснили перші бойові вильоти на F-16 після прибуття винищувачів американського виробництва.



За даними The Telegraph, ці літаки поки що використовувалися лише для протиповітряної оборони.