Энергетики восстановили электроснабжение в Зимовнике после обстрела РФ

Энергетики восстановили электроснабжение в поселке Зимовник Херсонской области после обстрела РФ. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



Ранее сообщалось, что в субботу, 3 августа, российские оккупационные войска обстреляли поселок Зимовник, ранив жителя и повредив электросеть, из-за чего часть поселка осталась без электро- и водоснабжения.



«Сейчас жители Зимовника с электричеством и водой. Спасибо специалистам за работу!», — уточнил Мрочко.



Напомним, российские войска с временно оккупированного левобережья ударили по Центральному району Херсона.