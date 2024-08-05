Енергетики відновили електропостачання в Зимівнику після обстрілу РФ

Енергетики відновили електропостачання у селищі Зимівник Херсонської області після обстрілу РФ. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Раніше повідомлялося, що в суботу, 3 серпня, російські окупаційні війська обстріляли селище Зимівник, поранивши мешканця та пошкодивши електромережу, через що частина селища залишилася без електро- та водопостачання.



«Наразі мешканці Зимівника з електрикою і водою. Дякуємо фахівцям за роботу!», - уточнив Мрочко.



Нагадаємо, російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили по Центральному району Херсона.