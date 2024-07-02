Войска РФ ночью атаковали Херсон: повреждены дома и больница

Ночью российские войска с временно оккупированного левобережья ударили по Центральному району Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
«Под вражеским обстрелом оказались жилые дома, учебные заведения, больница», — написал у себя в Telegram Мрочко.
С утра российские оккупанты продолжили обстрел мирных жителей Херсона.
«В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега», — заявил глава городской военной администрации.
По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки из-за российской агрессии девять человек в области получили ранения.
Напомним, 1 июля, россияне убили четырех жителей Донецкой области: двух в Украинске, одного в Новодмитровке и Селидово.
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