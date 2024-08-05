В оккупированном Мелитополе захватчики устраивают рейды по домам для поиска «бесхозного имущества» — ЦНС

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные вместе с представителями местной «администрации» проводят рейды для определения помещений, владельцы которых не подали «правоустанавливающие документы» на жилье. «Безхозное» имущество захватчики конфискуют. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

По словам представителей подполья, «закрыть вопросы» с имуществом уехавших от войны украинцев россияне планируют до 16 августа.

Отмечается, что члены «комиссии» размещают объявления в доме, где указывают, что то или иное «помещение имеет признаки бесхозности» и требуют, чтобы жильцы таких помещений предоставили им документы на жилье. Они же угрожают «принимать меры» по такому имуществу после 16 августа.

В ЦНС предполагают, что жилье украинцев будут передавать россиянам в рамках «политики колонизации».

«Такие действия оккупационных властей свидетельствуют только о желании продолжать геноцидную практику по изменению этнического состава населения на территории Украины», — отметили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что подпольщики сожгли релейный шкаф на железной дороге в оккупированной Макеевке Донецкой области.