В окупованому Мелітополі загарбники влаштовують рейди по будинках для пошуку «безгоспного майна» — ЦНС

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові разом із представниками місцевої «адміністрації» проводять рейди для визначення приміщень, власники яких не подали «правовстановлюючі документи» на житло. «Безгоспне» майно загарбники конфіскують. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За словами представників підпілля, «закрити питання» з майном українців, які виїхали від війни, росіяни планують до 16 серпня.

Зазначається, що члени «комісії» розміщують оголошення у будинку, де вказують, що те чи інше «приміщення має ознаки безгоспності» та вимагають, щоб мешканці таких приміщень надали їм документи на житло. Вони ж погрожують «вживати заходів» щодо такого майна після 16 серпня.

У ЦНС припускають, що житло українців передаватимуть росіянам у рамках «політики колонізації».

«Такі дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України», — зазначили в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що підпільники спалили релейну шафу на залізниці в окупованій Макіївці Донецької області.