Готовили ракетно-бомбовые и дроновые удары по Донетчине: СБУ «накрыла» масштабную агентурную сеть ФСБ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары России по шести регионам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержали девять российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.
Для конспирации фигуранты действовали раздельно, но «замыкались» на одного кадрового сотрудника ФСБ. Его личность уже установила СБУ. По указанию российской спецслужбы, агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры.
В состав группы входили две чиновницы. Одна из них – чиновница Днепровского городского совета, другая – руководитель отдела в Южном горсовете в Одесской области. Они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов по территории обоих регионов.
Еще два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи городов Покровск и Часов Яр в Донецкой области. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников города Курахово на Донетчине.
Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.
Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который «отчитывался» оккупантам о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.
По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные комментаторы чатов прокремлевских Телеграмм-каналов. После дистанционной вербовки предатели общались со своим российским куратором через анонимные чат-боты в популярном мессенджере.
Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Участники группы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, что СБУ задержала корректировщика, который наводил российские авиабомбы на позиции ВСУ в Донецкой области.
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