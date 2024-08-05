Готовили ракетно-бомбовые и дроновые удары по Донетчине: СБУ «накрыла» масштабную агентурную сеть ФСБ

Спецоперация СБУ по задержанию участников масштабной агентурной сети ФСБ. Фото: кадр из видео

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары России по шести регионам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержали девять российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Для конспирации фигуранты действовали раздельно, но «замыкались» на одного кадрового сотрудника ФСБ. Его личность уже установила ​СБУ. По указанию российской спецслужбы, агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры.

В состав группы входили две чиновницы. Одна из них – чиновница Днепровского городского совета, другая – руководитель отдела в Южном горсовете в Одесской области. Они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов по территории обоих регионов.

Еще два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи городов Покровск и Часов Яр в Донецкой области. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников города Курахово на Донетчине.

Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который «отчитывался» оккупантам о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.

По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные комментаторы чатов прокремлевских Телеграмм-каналов. После дистанционной вербовки предатели общались со своим российским куратором через анонимные чат-боты в популярном мессенджере.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Участники группы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задержала корректировщика, который наводил российские авиабомбы на позиции ВСУ в Донецкой области.