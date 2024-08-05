Готували ракетно-бомбові та дронові удари по Донеччині: СБУ «накрила» масштабну агентурну мережу ФСБ

Спецоперація СБУ із затримання учасників масштабної агентурної мережі ФСБ. Фото: кадр із відео

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари Росії по шести регіонах України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Внаслідок багатоетапної спецоперації одночасно затримали дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Для конспірації фігуранти діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особистість уже встановила СБУ. За вказівкою російської спецслужби, агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони України та об'єктів критичної інфраструктури.

До складу групи входили дві чиновниці. Одна з них – чиновниця Дніпровської міської ради, інша – керівник відділу у Південній міськраді в Одеській області. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів території обох регіонів.

Ще два агенти розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу міст Покровськ та Часів Яр у Донецькій області. Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки захисників міста Курахове на Донеччині.

Також серед російських агентів були два менеджери та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який «звітував» окупантам про наслідки атаки Росії на одну із гідроелектростанцій України.

За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів прокремлівських Телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники спілкувалися зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із підтвердженнями розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Учасники групи перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала коригувальника, який наводив російські авіабомби на позиції ЗСУ у Донецькій області.